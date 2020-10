Barbara D’Urso si scaglia contro la sua inviata: bufera in diretta. La conduttrice si è arrabbiata con la giornalista durante un servizio a Patrizia, la donna segretata in un pollaio

Barbara D’Urso questo pomeriggio si è arrabbiata durante un servizio che stava mandando a Pomeriggio Cinque. Questo è accaduto mentre parlava con Patrizia, una donna che è stata segretata da un uomo in un pollaio. Torturata, abusata, rasata a zero, umiliata, ha vissuto un vero e proprio incubo, e ha chiesto aiuto alla conduttrice per riprendersi da questa tragedia. I suoi concittadini l’hanno aiutata a trovare un posto dove dormire, le hanno dato vestiti, lenzuola e tanto altro. Oggi che sta un po’ meglio, Barbara ha parlato con lei e le ha chiesto aggiornamenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande FratellF Vip, “Vuole fare l’amore con me” svela un concorrente

Barbara D’Urso si scaglia contro la giornalista durante Pomeriggio 5: “Cristina, come lo vuoi chiamare?”

Patrizia ha raccontato che sta cercando di tornare alla sua vita, ma che non è stato facile. Che lo ha rivisto all’udienza in tribunale, dove lui è stato condannato soltanto a 9 anni e 6 mesi anziché 21 come aveva chiesto. Ad un certo punto, è intervenuta Cristina, l’inviata di Barbara: “L’aguzzino, chiamiamolo così…”, Barbara l’ha prontamente interrotta: “Cosa stai dicendo? Chiamiamolo così, certo che lo chiamiamo così. Un uomo che fa una cosa del genere, come vuoi chiamarlo? Ha abusato di lei, l’ha umiliata, l’ha rasata a zero, l’ha tenuta segretata. Tu una così come la vuoi chiamare?”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra: interviene la fidanzata

Cristina ha dato prontamente ragione alla conduttrice, poi le tre sono tornate a chiacchierare. La giornalista ha mostrato a Barbara la casa dove ad oggi vive, è piccola ma confortevole e si trova bene. Barbara ha poi ringraziato i telespettatori per l’aiuto dato a Patrizia.