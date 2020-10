Beautiful, anticipazioni puntata 7 ottobre: Steffy perde il controllo

Beautiful, anticipazioni: Liam e Hope hanno spiegato a Steffy la storia dietro al rapimento di Beth. La ragazza non riesce ad accettarlo.

Non è un periodo facile per Steffy e Thomas. Dopo che Flo ha svelato a Liam tutta la verità sullo scambio di culle, i due fratelli Forrester si sono ritrovati in grossi guai, anche se per motivi diversi. Thomas è dovuto uscire di scena, rinunciando al suo matrimonio-farsa con Hope. Steffy invece si è trovata davanti alla più terribile delle verità: Phoebe non sarà mai realmente sua figlia. La bambina ha già una madre e, per una tragica casualità, questa madre è anche la sua storica nemica in amore. Dopo la grande delusione del matrimonio con Liam, Kelly e Phoebe erano state nuova linfa vitale per la giovane Forrester. Adesso la ragazza si trova nella condizione di dover rinunciare a ciò che ha di più caro al mondo. Ci riuscirà?

Beautiful, anticipazioni: “Phoebe è mia figlia!”

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Steffy perderà ben presto il controllo. Hope e Liam le hanno spiegato la questione dello scambio di culle e hanno cercato di essere premurosi ed accondiscendenti nei suoi confronti. In fondo anche Steffy è una vittima di questa irreale situazione. I modi concilianti dei due non sono però bastati a calmare la ragazza. Steffy sa che, per quanto Hope possa esserle riconoscente per aver cresciuto Beth, non le permetterà mai di tenerla.

Assisteremo dunque ad una vera e propria crisi di Steffy. La giovane Forrester le proverà davvero tutte per tenere con sé la bambina. In preda alle lacrime, arriverà addirittura ad urlare ad Hope che Phoebe è figlia sua e lei non può permettersi di portargliela via. Nel frattempo, il cuore di Liam rimarrà diviso tra le due.

