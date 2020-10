Benedetta Parodi, un ritocchino che balza agli occhi di tutti

Benedetta Parodi è una delle regine della televisione italiana: la conosciamo per la sua simpatica e bravura, ha però un piccolo rimpianto legato alla chirurgia

Conosciamo ormai da anni la bella Benedetta Parodi per la sua conduzione a programmi di spicco come “Cotto e mangiato”, “I menù di Benedetta” e “Bake Off”. La sua è una vita tra i fornelli e la famiglia, giornate impegnate e impegnative che lei condivide quotidianamente con i suoi ormai 888mila follower su Instagram.

Con l’inizio delle scuole è partito anche il nuovo progetto lavorativo di Benedetta Parodi “Senti chi Mangia”, in onda su La7 tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 17, nuovo cooking show che racconterà in ogni puntata una sfida ai fornelli. Per Benedetta un ritorno su La7 dopo 11 anni dal suo debutto con “I menù di Benedetta”.

Ognuno di noi ha dei rimpianti riguardo la propria vita passata e anche Benedetta Parodi non ne è esente. Vediamo di cosa si tratta.

Benedetta Parodi, scopriamo qual è il ritocchino del quale si è pentita