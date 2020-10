Benedetta Rossi | Dopo lo sfogo sui social, il nuovo regalo per Cloud – FOTO

L’amata food blogger Benedetta Rossi, conosciuta al pubblico italiano per “Fatto in casa per voi”, ha condiviso il nuovo acquisto per il cucciolo Cloud

Benedetta Rossi ormai la conosciamo tutti, la cuoca marchigiana è entrata nelle nostre case con il format di successo “Fatto in casa per voi” diventando una delle food blogger più amate e seguite sui social ed in tv.

Con i suoi 3,3 milioni di follower ama condividere le sue giornate oltre alle buonissimi video ricette che prepara con tanta passione e amore tutti i giorni. Ora è intenta a firmare il suo ultimo libro che presto sarà disponibile nelle librerie e che sicuramente come per le precedenti edizioni sarà accolto con grandissimo entusiasmo da parte del pubblico.

LEGGI ANCHE -> Natasha Stefanenko sorprende i fan: sorriso abbagliante e bellezza naturale – FOTO

“Buona Domenica a tutti! ❤️ Una delle ultime foto con Cloud in braccio…il cucciolo comincia a pesare un po’ troppo 😁” scrive a corredo della bella foto di famiglia che vede lei, il marito Marco e il piccolo/grande Cloud. Ieri lo scatto al mare con la sua famiglia e la constatazione che il cucciolo ormai sta diventando troppo pesante per essere trasportato in braccio. Cloud è stato accolto in casa dopo la scomparsa dell’amato Nuvola ma sta lentamente riempendo il cuore della coppia che lo coccola e vizia con affetto.

Benedetta Rossi e il nuovo regalo per Cloud