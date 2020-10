Brad Pitt e Angelina Jolie, è di nuovo scontro: il motivo

Quattro anni dopo la separazione, è di nuovo scontro tra Brad Pitt ed Angelina Jolie. La coppia più amata di Hollywood torna in tribunale.

Era il 2016 quando Brad Pitt ed Angelina Jolie annunciavano la separazione. La coppia d’oro del cinema mondiale decideva di divorziare dopo dieci anni di fidanzamento (di cui quattro di matrimonio), presentandola alla stampa come una decisione data da “differenze inconciliabili”. Cadeva così il mito dell’amore perpetuo in puro stile hollywoodiano. I due prendevano strade diverse, nonostante i sei figli (alcuni naturali, altri adottati) a tenerli legalmente ed emotivamente legati l’uno all’altra. Secondo le voci diffuse allora dai tabloid americani, era stata la Jolie a chiedere il divorzio e a dare inizio una vera e propria battaglia legale per la custodia dei figli. L’attrice aveva lamentato un continuo abuso di alcool e sostanze stupefacenti da parte dell’ex marito. I dissidi tra Brad Pitt e Maddox Jolie-Pitt (figlio naturale della Jolie, in seguito adottato anche dall’attore) avevano inoltre complicato il quadro, facendo propendere la bilancia della giustizia verso la madre. Ora Brad Pitt chiede che la sentenza venga rivista e che gli sia concessa la custodia congiunta.

Brad Pitt e Angelina Jolie, un compromesso possibile

“Brad chiede che ci sia e resti una custodia congiunta” ha riferito una fonte ad Entertainment Online. “Angelina vuole essere giusta quando si tratta della custodia. È molto attenta al benessere dei figli e Brad ha grandi speranze“. Nonostante le divergenze, infatti, i due attori credono fermamente nella necessità di mettere i figli prima di tutto.

I Brangelina hanno sei figli, le cui età vanno dai 19 ai 12 anni. In ordine temporale, la Jolie è divenuta madre di Maddox e Zahara (poi adottati anche da Pitt), di Shiloh Nouvel (prima figlia naturale dell’attore), di Pax Thien (adottato in Vietnam) e dei gemelli Knox e Vivienne (sempre figli naturali di Brad Pitt).

