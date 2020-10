Can Yaman si veste su Instagram: sale la temperatura tra i fans – FOTO

Can Yaman si veste su Instagram: sale la temperatura tra i fans. L’attore turco ha fatto impazzire i suoi followers con l’ultimo scatto pubblicato sui social

Can Yaman è uno degli attori più amati del momento. Ha raggiunto il successo qui in Italia l’estate scorsa quando è andato in onda su Canale Cinque Bitter Sweet. Nella serie tv, Can interpretava il ruolo di Ferit, un uomo d’affari che stava cercando disperatamente una cuoca che cucinasse per lui a casa. Licenziava una cuoca tutti i giorni, fino all’arrivo di una persona misteriosa: lei cambia non soltanto i suoi pasti, ma pure la sua vita. Quest’anno invece su Canale Cinque, in estate, è andato in onda Daydreamer.

Can Yaman è di una bellezza mozzafiato: l’ultimo scatto su Instagram fa impazzire tutti

Daydreamer ha riscosso così tanto successo che non è stata interrotta la programmazione, ma viene mandato in onda tutti i sabati su Canale Cinque alle 14. Questo sabato però ci sarà un’ulteriore sorpresa: quando finirà la puntata, comincerà Verissimo dove Can verrà come ospite. L’attore ha dimostrato più volte di essere molto affezionato all’Italia e questo ritorno ne è la prova. Oltre ad essere ospite da Silvia Toffanin, ha registrato anche una puntata di C’è Posta Per Te che dovrebbe andare in onda a gennaio. I fans non ci stanno più nella pelle.

I commenti sotto le sue foto non si sprecano. Certo, ci sono i leoni da tastiera, ma la maggior parte sono commenti positivi per uno degli attori più amati del momento. Tanti commenti anche da parte degli italiani, che lui legge ogni giorno perché conosce bene la lingua. “Ogni volta che guardo una puntata in cui ci sei tu mi incanto a guardarti, sei di una bellezza che toglie il fiato. E soprattutto hai un grandissimo talento”.