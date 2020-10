Una dirigente scolastica di 48 anni è deceduta in ospedale a Caserta, dove era stata ricoverata a seguito di un tragico incidente stradale.

È deceduta Francesca Varriale, la dirigente scolastica di 48 anni che era rimasta coinvolta in un drammatico incidente a Caserta nella notte tra giovedì e venerdì. La vittima, secondo una prima ricostruzione, stava rientrando a casa a bordo della sua auto che improvvisamente si è schiantata contro un cartellone pubblicitario. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza la 48enne presso l’ospedale del capoluogo di provincia campano, dove è morta poche ore dopo per le ferite riportate nell’impatto. Intervenuti anche i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente, nel quale sarebbe rimasto coinvolto un altro veicolo.

Leggi anche —> Dramma al supermercato: uomo accusa un malore dopo una lite e muore

Caserta, tragico incidente stradale: muore Francesca Varriale, dirigente scolastica di 48 anni

Lutto in provincia di Caserta, dove nella notte tra venerdì e sabato è deceduta la dirigente scolastica Francesca Varriale, coinvolta in un incidente stradale consumatosi la notte precedente a Caserta. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, la professoressa stava rientrando a casa a bordo della sua auto, una Fiat 500, quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo schiantandosi contro un cartellone pubblicitario all’altezza della rotonda delle Quattro Stelle.

Sul luogo dell’incidente, nel quale sarebbe rimasto coinvolto un altro veicolo, sono sopraggiunti i soccorsi del 118 che hanno prestato le prime cure alla donna e l’hanno trasportata presso l’ospedale di Caserta, dove, nonostante i tentativi dei medici si salvarle la vita, è deceduta poche ore più tardi.

Intervenuti sul posto anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi di legge per ricostruire la dinamica e le cause che hanno provocato l’impatto.

La vittima, come riporta Fanpage, era residente a San Nicola La Strada e, dopo aver insegnato matematica a Caserta, aveva assunto la carica di dirigente scolastica presso l’Istituto Comprensivo I di Alatri, in provincia di Frosinone.

Leggi anche —> Tragico incidente in moto: spezzata la vita di un giovane agente

A seguito di un grave incidente stradale è venuta a mancare la prof.ssa Francesca Varriale, Dirigente del Primo Istituto… Gepostet von Comune Di Alatri am Sonntag, 4. Oktober 2020

Numerosi i messaggi di cordoglio su Facebook, tra cui quello del Comune di Alatri che sulla propria pagina ha scritto: “Partecipiamo al dolore che ha colpito la famiglia, i suoi amici e la Comunità Scolastica nella quale ha prestato il suo servizio in questi anni, con dedizione e professionalità“.