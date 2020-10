Chiara Ferragni cambio look assurdo: mai vista così, irriconoscibile FOTO

Chiara Ferragni cambio look assurdo: mai vista così, irriconoscibile. La fashion blogger più famosa di sempre ha recitato nel video di suo marito Fedez con una parrucca scura

Chiara Ferragni e Fedez stanno vivendo un periodo bellissimo delle loro vite. Hanno scoperto a quasi fine luglio di essere in attesa di un altro figlio: i fans non ci stanno più nella pelle. Leone Lucia Ferragni è sicuramente il bambino più amato del web da quando è venuto al mondo, e il pensiero che avrà un fratellino o una sorellina ha reso felicissimi gli utenti sul web che hanno invaso la coppia di congratulazioni quando hanno dato il lieto annuncio. Intanto che Chiara vive il suo quarto mese di gravidanza, Fedez si gode il successo del suo nuovo singolo: Bella Storia. Proprio in questa occasione, abbiamo avuto modo di vedere Chiara con un look completamente diverso.

Chiara Ferragni cambio look totale per il video di Fedez: non l’avevamo mai vista con i capelli scuri

Con una parrucca scura, ha recitato al fianco di Fedez che invece abbiamo visto con i capelli che però sono davvero i suoi: verdi, rosa, blu, di tutti i colori e con il segno della pace sulla nuca. Un cambio look che ha fatto molto discutere e che è stato molto apprezzato dai suoi fans. Chiara ha optato invece per un colore scuro, ricci neri e scuri che mettono in risalto i suoi occhi azzurri come il cielo. Rossetto rosso e sguardo sensuale, ha sedotto i suoi milioni di followers che l’hanno travolta da likes e commenti.

Tanti commenti d’apprezzamento per la bella influencer: “Troppo abituati a vederti bionda per abituarci a te con i capelli scuri, però lo sai che staresti veramente bene? Incredibile, sei sempre bella, in ogni modo”.