Nella periferia di Bassano del Grappa una coppia di quindicenni programma l’omicidio dei genitori della ragazza.

Il piano dei due giovani fidanzatini sarebbe stato sventato dai carabinieri grazie all’intervento di un amico della coppia che, venuto a conoscenza delle intenzioni dei due, ha subito avvertito le forze dell’ordine per fermare quella che si sarebbe rivelata una terribile tragedia.

Resta ancora da scoprire il movente che avrebbe portato i due a compiere un simile gesto nei confronti dei genitori della ragazza. I carabinieri che stanno conducendo le indagini, non escludono il possibile coinvolgimento dei ragazzi in una qualche setta.

La ragazza ha poi commentato: “non l’avrei mai fatto” ma le prove trovate fra i messaggi sul telefonino e nel pc non lasciano dubbi circa l’ironia della situazione. Non era uno scherzo.

Un’episodio che fa sicuramente tornare alla mente il delitto di Novi Ligure nel quale Erika e Omar (16 anni lei e 17 lui) uccisero premeditatamente la madre e il fratellino di lei a colpi di coltello da cucina. Un omicidio che sconvolse il paese per la brutalità dell’accaduto e, soprattutto, per l’età degli assassini. La madre venne colpita 40 volte, e prima di morire ha implorato la figlia di risparmiare il fratellino. Ma non c’è stato niente da fare, il corpo del figlio minore venne ritrovato inerme nella vasca da bagno dopo 57 coltellate.

Per i ragazzi di Bassano siamo ancora lontani, fortunatamente, dalla possibilità di un caso simile a quello dei due giovani di Novi Ligure, ma i servizi sociali e gli psicologi non vogliono comunque girare la testa dall’altra parte e stanno cercando di stare vicino ed aiutare la famiglia che è appena stata scossa da una scioccante realtà.

