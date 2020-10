Covid-19, il bollettino del 6 ottobre: i numeri dell’epidemia

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, martedì 6 ottobre, ha diffuso i numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia tramite bollettino.

Il Ministero della Salute ha aggiornato lo stato dell’epidemia da Covid-19 in Italia. Stando alla tabella sanitaria odierna, i casi di contagio sono saliti a 330.263, ossia 2.677 unità in più rispetto a ieri. Salgono anche i soggetti attualmente positivi 60.134 (+1.231), mentre risultano in calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva: ad oggi 319, ossia 4 in meno di ieri. Il numero dei guariti dall’inizio dell’emergenza è giunto a 234.099 con un incremento di 1.418 unità. Registrate 28 vittime nelle ultime 24 ore sono che portano il bilancio complessivo dei decessi a 36.030.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di lunedì 5 ottobre

Come di consueto il Ministero della Salute nella giornata di ieri ha aggiornato lo stato dell’epidemia da Covid-19 nel nostro Paese. Stando alla tabella sanitaria, i casi di contagio erano saliti a 327.586. Di questi risultavano essere attualmente positivi 58.903 soggetti. Ancora in crescita i pazienti ricoverati in terapia intensiva: ieri 323. Il numero dei guariti era giunto a 232.681. Saliva il bilancio complessivo dall’inizio dell’emergenza delle vittime giunte a 36.002.

La Regione Calabria segnalava, come si leggeva nelle note, che dei 23 positivi di ieri 4 erano migranti.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di domenica 4 ottobre

Il Ministero della Salute nella giornata di domenica ha comunicato che i casi di contagio erano saliti a 325.329. In crescita anche gli attualmente positivi che risultavano essere 57.429 ed i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 303 in totale. Il numero dei guariti dall’inizio dell’emergenza era giunto a 231.914. Nelle ultime 24 ore si registrava anche un aumento delle vittime, per un totale di 35.986 decessi.

Covid-19, il virologo Crisanti: “I provvedimenti del Governo? Giusti”

Il Governo è in procinto di varare un nuovo Dpcm. Una notizia che da giorni tiene sospesi gli italiani i quali sono a conoscenza solo a sommi capi di quelle che dovrebbero essere le nuove misure di contenimento.

La proposta che ha fatto più discutere, è di certo quella avanzata dal Ministro della Salute Roberto Speranza in ordine alle mascherine. Introdurre l’obbligo di indossarle anche all’aperto, infatti, ha scosso cittadini ed esperti. Non è, dunque, univoco il pensiero come già accaduto in passato. Ed infatti, da un lato vi è chi ritiene l’utilizzo del dispositivo di protezione personale anche in ambienti aperti errata e nociva, chi dall’altro pensa alla misura come giusta e necessaria.

Quanto alla comunità scientifica numerose sono le menti illustri che si sono espresse sui nuovi piani dell’Esecutivo. Parere positivo è stato espresso dal virologo Andrea Crisanti il quale si è pronunciato sulle nuove misure che il Governo vorrebbe attuare.

Covid-19, il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino positivo al virus

Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino è risultato positivo al coronavirus. Il numero uno della Lega si era sottoposto nella giornata di ieri, lunedì 5 ottobre, al tampone che ha dato esito positivo. Come riporta la redazione de La Gazzetta dello Sport, Dal Pino sarebbe sintomatico ed avrebbe accusato un po’ di tosse e qualche linea di febbre. Ieri il presidente aveva partecipato, ma in videoconferenza proprio per precauzione, alla riunione con il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, e il presidente della Figc, Gabriele Gravina.

Covid, Matteo Bassetti non ci sta all’uso della mascherina all’aperto

Il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, si è espresso in merito alla possibile obbligatorietà della mascherina anche all’aperto. Una proposta avanzata dal Ministro Roberto Speranza e che con ogni probabilità rientrerà nelle misure di contenimento del prossimo Dpcm. Come molti suoi colleghi si è espresso in senso negativo, affidandosi ad un lungo post su Facebook.

Questa generalizzazione, a suo avviso, senza quindi considerare zone e tassi di circolazione del virus sarebbe errato. L’utilizzo della mascherina avrebbe un senso in luoghi dove non si può mantenere il distanziamento. Così facendo, chiosa Bassetti, potrebbe ricommettersi lo stesso errore del lockdown generalizzato.

Dichiarazioni che, quindi, si aggiungono ad altre già rilasciate da Matteo Bassetti il quale ha respinto le affermazioni di cui alcuni colleghi per cui l’attuale frangente sarebbe analogo al quadro di marzo. A suo avviso per nulla le due situazioni sarebbero assimilabili.

