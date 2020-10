Denis Dosio sgancia la bomba su Adua e Massimiliano: bufera sui social. Dopo la sua squalifica, oggi è stato ospite da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra non sono mai stati insieme. A rivelarlo sono stati proprio loro ieri durante la puntata del Grande Fratello Vip. Una cosa che ha destato molto sospetti è la mancata reazione di Massimiliano nei confronti della sua finta ex fidanzata, che gli ha fatto una cattiveria bella e buona dicendo ai suoi compagni di viaggio che lui è gay. Se prima i telespettatori lo stavano difendendo, ora stanno cominciando a farsi due domande. Anche Tommaso Zorzi e Francesco Oppini nella casa, stanno facendo 2+2, e proprio ieri sera hanno cominciato a chiedersi come mai tutta quella finta anche nella casa quando potevano semplicemente stare zitti a riguardo.

Adua e Massimiliano tutto finto: interviene Denis Dosio da Barbara D’Urso

Massimiliano e Adua (foto da Getty Images)Oggi, ospite a Pomeriggio Cinque, Denis Dosio ha sganciato una bomba su di loro: “Io non ci posso credere. Con Massimiliano ci dormivo, gli davo consigli. Lui mi diceva che stava male e che non era facile stare in casa con una sua ex. Ci sono rimasto male, mi sono sentito preso in giro, e ho cominciato a pensare delle cose. E se loro due fossero d’accordo? Non è normale tutto quello che hanno fatto, si sono detti cose orribili in queste settimane. Si parlavano di tradimenti, di amori, di delusioni, come se stessero insieme davvero”.

Denis ci ha tenuto a precisare che non pensare che Signorini sia al corrente di tutto questo. “Credo che abbiano deciso di mettere in piedi tutto ciò prima di entrare nella casa per ottenere un po’ di visibilità”.