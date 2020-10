Dieta autunnale, come rimettersi in forma con i prodotti di stagione

La dieta autunnale permette di dimagrire cibandosi degli alimenti tipici della stagione. Vediamo insieme come fare il pieno di vitamine e nutrienti

Mai come in questo periodo si parla dell’importanza delle difese immunitarie, il Covid e la pandemia hanno fatto sorgere delle nuove esigenze e anche l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale in tutto ciò. La dieta autunnale oltre a consentirci di restare in forma magari dopo i balordi dell’estate, deve quindi anche cominciare a prevenire i classici malanni di stagione, quali i raffreddori, la tosse, ecc, e non ultimo, una alimentazione corretta ed equilibrata aiuta a stare bene e avere un buon benessere psicofisico con sé stessi.

Arance, barbabietole, bietole, broccoli, cachi, cavolfiori, cavolini di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli verza, cedri, cime di rapa, cipollotti, clementine, mandarini, melagrane, mele cotogne, radicchio, sedano rapa, spinaci, uva, zucca, sono solo alcuni dei prodotti di stagione ricchi di vitamina C, la vitamina alleata del sistema immunitario. Ma vediamo nello specifico cosa assumere in modo corretto.

Si consiglia di prediligere le pietanze a base di alimenti stagionali, quale la zucca che ha proprietà lassative e sazia, oltre ad aiutarvi a tornare in forma. Un altro alimento che aiuta a dimagrire e che è raccomandato nella dieta autunnale sono i funghi, da consumare si crudi che cotti. Prediligete carne bianca anche in questo periodo, accompagnata da legumi, uova e latticini, e ovviamente tantissima verdura, soprattutto cruda che è ricca di vitamine.

Integratori e vitamine, vediamo da dove assumerli con la dieta autunnale

Alla dieta autunnale per tornare in forma nel modo migliore, oltre a uno stile di vita sano e attività fisica da svolgere in modo costante, si consiglia di associare anche dei buoni integratori che è possibile assumere in modo naturale direttamente dagli alimenti. La curcuma è tra i più conosciuti, e associata al pepe ha la proprietà di stimolare il metabolismo e l’azione dei succhi gastrici, aiutando nella funzione digestiva, e depura fegato, l’intestino e reni mantenendo la forma fisica a lungo.

Tra gli alimenti ricchissimi di vitamina C troviamo il peperoncino, conosciuto anche per la sua azione antibatterica. Forse invece non sono molto apprezzate da tutti, ma l’aglio e la cipolla contengono la quercetina, una sostanza importante per le sue azioni antiossidanti, antiinfiammatorie, antiallergiche e antiproliferative.

Infine la vitamina D, considerata la regina del sistema immunitario. Un recente studio, pubblicato sul Journal of American Medical Association Network Open e condotto dagli esperti dell’Università di Chicago, ha esaminato la relazione tra i livelli di vitamina D e la possibilità di contrarre il COVID-19. Una bassa percentuale di questa vitamina implica un 60% di probabilità in più di risultare positive al virus. Sono ricchi di questa sostanza pesce, uova, burro, formaggi, funghi e avocado.

Da ultimo invece alcuni rimedi della nonna per combattere, e prevenire, i sintomi di raffreddore e influenza. In caso di malessere si consiglia uno zuccotto a base di uno di queste spezie miracolose: cannella, chiodi di garofano, curcuma o peperoncino, tutti validi alleati contro le infezioni batteriche e virali.

Di seguito tutti i prodotti di stagione che potete utilizzare per i vostri piatti:

arachidi

banane

barbabietole rosse

biete da coste

biete da taglio

broccoli

cachi

carote

castagne

catalogna

cavolfiori

cavoli vari

cavolini di Bruxelles

cetrioli

cicoria bianca

cicoria bionda

cicoria catalogna

cicoria orchidea rossa

cicoria puntarelle

cicoria rossa

cicoria verde

fagioli borlotti rampicanti

fichi d’India

finocchi

funghi

indivia riccia

kaki

lattuga dei ghiacci

lattuga romana

limoni

melagrane

melanzane

mele

mele cotogne

mentuccia

nocciole

noci

patate

pesche

pomodori

porri

rape

riso

scarola

scorzonera

sedano

semi di girasole

semi di sesamo

spinaci ricci ibridi

tartufi

topinambur

uva

zucchini chiari ibridi

zucchini scuri ibridi

