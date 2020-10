Erica Piamonte in versione elegante è un vero schianto. La rete si blocca di fronte al suo outfit: tubino rosa e capelli al vento

Bella, procace e seducente. Erica Piamonte sa come conquistare ogni giorno il suo pubblico social. La 31enne nativa di Campo Bisanzio, in provincia di Firenze, si è fatta conoscere per la sua partecipazione al Grande Fratello 16 ed è salita agli onori della cronaca per la sua relazione con Taylor Mega.

Già nella casa più spiata d’Italia aveva dichiarato di essere bisessuale con grande stupore dei suoi genitori, poi tutta l’estate passata insieme all’influencer lontane da occhi indiscreti e la sua indignazione per un’altra relazione della Mega. Insomma la Piamonte ha incuriosito tutti con questa storia, oggi accantonata.

L’ex finalista del GF oggi è fidanzatissima con Alessandro Di Cicco, fotografo e imprenditore del quale dice di essere molto innamorata e di sentirsi veramente felice al suo fianco. Dall’altro lato non mancano però scatti bollenti pubblicati sulla sua pagina tra costumi e abiti succinti che mettono in mostra anche gli importanti tatuaggi che l’influencer ha sul suo corpo.

Erica Piamonte in versione elegante, bellezza assoluta

