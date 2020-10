Ezio Greggio non le manda a dire in un’intervista: “Troppa spazzatura…”

Il famoso conduttore di Striscia La Notizia, Ezio Greggio ha tuonato, in un’intervista contro un Sistema poco avvezzo alla cultura: “Incredibile…”

E chi si sarebbe mai aspettato un intervento così a gamba tesa dentro “casa”? Eppure per Ezio Greggio non si tratta di alcun sentimento che rimanda alla gelosia o ad un’instabile concorrenza.

Il conduttore di Striscia La Notizia è conosciuto per rendere speciale e comiche, tutte le insidie che giornalmente riserva la nostra terra. Il tg varietà, ironicizzato con l’inseparabile Enzo Iacchetti ha sempre la sua “fetta” di pubblico garantita, durante il percorso temporale dedicatogli dall’azienda televisiva, Mediaset.

Ezio è sempre felice dell’appeal mediatico, che si aggira su Canale 5, ogni sera ad orario di cena, ma nelle ultime settimane, lamenta qualcosa che destabilizza, o meglio condiziona l’andamento del programma.

In modo particolare, quando i palinsesti recitano che subito dopo il tg varietà andrà in onda un talk show molto ambito, come possono essere, il “Grande Fratello Vip”, piuttosto che “Temptation Island”.

LEGGI ANCHE —–> GF Vip, Briatore scrive alla Gregoraci, la lettera integrale

Ezio Greggio sbotta contro il “Sistema”: “Vergognatevi…”