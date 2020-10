Farmaci di emergenza. Quali tenere in casa per un pronto soccorso immediato

L’armadietto dei medicinali deve essere controllato con regolarità. Vediamo quali farmaci e strumenti non dovrebbero mai mancare tra i fondamentali

Soprattutto adesso con l’emergenza Covid-19 in corso e i primi malesseri di stagione, è indispensabile avere a portata di mano in casa alcuni farmaci pronto uso per ogni evenienza e pronto intervento. In molte famiglie però l’armadietto con il kit medicine non viene rifornito nel modo corretto e non è quindi funzionale in caso di necessità.

La lista di medicine per pronto soccorso in casa deve variare a seconda dei componenti familiari e della predisposizione ad alcuni particolari sintomi che magari si sa già di avere con regolarità. Ci sono, invece, dei medicinali che non devono mai mancare in casa e sono quelli indicati per piccoli infortuni o malesseri di lieve entità, senza dimenticare gli strumenti base di medicazione.

Vediamo insieme questo elenco dei farmaci più nel dettaglio