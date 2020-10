Federica Pacela, il bikini esplode come non mai per il suo lato A – FOTO

Federica Pacela regala ai suoi fan un primo piano delle sue forme prorompenti: il lato A generosissimo esaltato dal bikini

Fascino malizioso e conturbante e forme tra le più esplosive che si siano mai viste. Una vera e propria ‘maggiorata’, come si sarebbe detto ai tempi dei nostri genitori. E’ Federica Pacela, una delle bellezze in maggiore ascesa su Instagram negli ultimi tempi. Diventata famosa già da alcuni anni come modella per importanti marchi di abbigliamento intimo e non, qualcuno la ricorderà anche per la partecipazione, un paio di anni fa, all’edizione italiana del programma ‘Ex on The Beach’ di MTV. Apparizioni che già allora avevano mostrato, in maniera piuttosto inequivocabile, come fossimo di fronte a una donna dalle caratteristiche decisamente non comuni.

Federica Pacela, la domanda provocante ai fan: “Bianco o nero?”, che scatto

