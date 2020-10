Franceska rompe il silenzio dopo l’eliminazione: “Falsità e cattiveria”. Al Grande Fratello Vip ieri è stata eliminata la Pepe. Oggi è tornata sui social per ringraziare del sostegno

Franceska Pepe è stato il personaggio più discusso di questo Grande Fratello Vip. Entrata nella casa insieme al secondo gruppo, ha cominciato subito a litigare con Tommaso Zorzi. Lite iconica, di cui si parlò per giorni sui social, e che ha portato i due a scontrarsi più volte al punto tale che quando è stato chiesto a Franceska chi volesse far uscire dalla casa immediatamente, lei fece il suo nome. Alla fine venne soltanto mandato in cucurio e da lì è cominciata un’incredibile amicizia, che ha portato Tommaso a provare dispiacere quando lei ieri è stata eliminata. Una volta tornata sui social, oggi, ha parlato con i suoi fans dicendo cose molto forti.

Franceska Pepe rompe il silenzio su Instagram: “Non ce la faccio a stare in mezzo ai falsi e ai cattivi”

“Finalmente sono tornata, non ce la facevo più a stare in quella gabbia di pazzi. Io sono fatta così, non sono fatta per la cattiveria e per la falsità, non so leccare c**u e mangiare m***a, scusatemi per come sto parlando ma non ce la facevo proprio più. Grazie per avermi sostenuta e per avermi votata, ma finalmente sono libera” ha rivelato Franceska nelle sue storie di Instagram. “Ve lo giuro che non ce la facevo più, non vedevo l’ora di uscire, che bella la libertà”. Intanto nella casa, gli inquilini, cominciano a sentire già la sua mancanza. Arriverà un video messaggio da parte sua per loro?

Intanto sui social sono partite petizioni per farla rientrare nella casa, in quanto i suoi fans sentono già tanto la mancanza della sua presenza in casa.