Gemma Galgani, cambio look: irriconoscibile, non sembra lei FOTO

Gemma Galgani, cambio look: irriconoscibile, non sembra lei. La dama ha fatto impazzire tutti i suoi cavalieri presentandosi vestendosi da Sally di Grease

Oggi Uomini e Donne è andato in onda con una sfilata delle dame del trono over. Le facevano spesso fino all’anno scorso, questa è la prima che c’è stata da quando i due troni sono stati uniti e i tronisti hanno modo di guardare da vicino le dame sfilare proprio davanti a loro e magari dare un parere. Molto divertente il siparietto di quando ha sfilato Roberta, e Davide (tronista del trono classico) si è incantato a guardarla, definendola sua pupilla e chiedendo la vittoria per lei. Prima di Roberta, però, è stato il turno di Gemma che ha scelto un look molto particolare.

Gemma Galgani e il look con cui si è presentata in puntata: record di voti dai cavalieri

Si è presentata in studio con una giacca di pelle, pantaloni di pelle aderenti, cintura, body, e una parrucca bionda per imitare Sally di Grease. Con la famosa colonna sonora in sottofondo, si è esibita davanti a tutti i maschi, e anche davanti ad una Tina Cipollari praticamente sotto shock. Record di voti per Gemma, che a fine esibizione ha ringraziato tutti. Anche Nicola le ha dato un bel 9, dicendole: “Non ti ho dato dieci perché non sei venuta da me durante l’esibizione, sei andata da tutti tranne che da me”.

Gemma è andata poi a sedersi e ha ricevuto i complimenti dal tronista Davide: “Sei da ammirare. Una donna che alla tua età fa una cosa del genere, merita tutta la mia stima e la mia approvazione. Brava Gemma, sei stata sicuramente la migliore”.