GF Vip, Briatore scrive alla Gregoraci, la lettera integrale

Al GF Vip serata di grandi emozioni: Elisabetta si commuove per le parole del suo ex marito che fa sostanzialmente un passo indietro

Una serata ricca di emozioni quella di ieri sera per il Grande Fratello Vip. Prima lo scontro e poi il chiarimento tra Adua del Vesco e Massimiliano Morra per via della presunta omosessualità di lui spifferata dalla giovane e assolutamente negata da lui. Poi la rivelazione dell’attore sul fatto che loro due non siano mai stati realmente fidanzati. Un po’ di battibecchi in diretta e poi durante la pubblicità un lungo abbraccio liberatorio.

Si torna in studio e l’attenzione cade su Elisabetta Gregoraci che nella scorsa puntata era rimasta molto male per le parole dette dal suo ex marito, Flavio Briatore, in una intervista al Fatto Quotidiano nella quale la indicava come una donna abituata a vivere nel lusso e che non avrebbe avuto certo bisogno di andare al Grande Fratello a giocare con dei “ragazzini” facendo un riferimento spudorato a Pierpaolo Petrelli.

Elisabetta c’era rimasta molto male e aveva anche risposto un po’ piccata. Ma Briatore ha rimediato, forse capendo di aver sbagliato, e ieri sera ha mandato una commovente lettera alla sua ex moglie.

GF Vip, le parole di Briatore per la Gregoraci

Vai su Successivo per leggere la lettera di Briatore