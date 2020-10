Giorgia, i capelli spettinati e la frase della mamma – FOTO

La cantante Giorgia ha pubblicato una nuova foto, a carattere scherzoso, su Instagram con protagonisti i suoi capelli spettinati e sua mamma

Visualizza questo post su Instagram ‘datte una pettinata’ cit. mamma Un post condiviso da Giorgiaofficial (@giorgiaofficial) in data: 6 Ott 2020 alle ore 7:07 PDT

Giorgia, bravissima cantante che tutti noi conosciamo, è molto attiva sui social network. Tramite il proprio profilo Instagram l’artista tiene aggiornati i suoi moltissimi fan con contenuti non solo riguardanti la sua musica, ma anche la sua vita quotidiana. Quello che emerge è la quotidianità di una donna, madre di Samuel ed innamorata della sua dolce metà, il compagno Emanuel Lo.

Attraverso questi semplici gesti la donna conferma di essere una cantante vicina a coloro che la apprezzano sia per la sua splendida voce che per il suo essere una persona umile, come lo sono solo i veri grandi musicisti. Giorgia ha trascorso l’estate in Puglia in compagnia della famiglia che tanto ama.

Giorgia, la frase della mamma vedendola con i capelli spettinati – FOTO