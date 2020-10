Giulia De Lellis sempre più naturale su Instagram, che bellezza-FOTO

Giulia De Lellis condivide una foto su Instagram senza ritocchi, l’influencer vuole apparire naturale sempre di più

Dopo la spinta incoraggiante di Aurora Ramazzotti, che per prima ha avuto il coraggio di pubblicare una sua foto in primo piano completamente senza make up. Mostrando quindi tutte le imperfezioni della pelle, tra acne e punti neri. Anche Giulia De Lellis, a cui questo argomento sta molto a cuore dato che sono anni che combatte contro l’acne.

L’influencer, infatti ha raccontato più volte di combattere costantemente contro la sua pelle ma di non aver trovato ancora un rimedio efficace. Il fatto è che purtroppo dipende tanto dalla genetica, da ciò che si mangia e dalla cura della pelle stessa. La De Lellis si è sempre nascosta dietro agli effetti e ai filtri di Instagram, ma vedendo il coraggio di Aurora anche lei ha trovato la forza di farsi vedere per quella che è davvero. Una ragazza come tante che soffre di un acne aggressiva alla pelle.

Il Festival del Cinema di Venezia senza filtri ne photoshop per Giulia De Lellis

Visualizza questo post su Instagram good things fall apart so better things can fall together🤍 Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 20 Lug 2020 alle ore 5:53 PDT

Per lanciare e perseguire il messaggio che non importa quali imperfezioni abbiamo, non dobbiamo nasconderle perché sono parte di noi. La De Lellis ha deciso quindi di non nascondersi più e di non cercare di apparire perfetta sui social. La dimostrazione più grande l’ha fatta a Venezia durante il Festival del Cinema. L’influencer infatti ha pubblicato le foto scattate dai fotografi così come erano, con tutte le imperfezioni del suo viso senza, modificare nulla.

Su Instagram la De Lellis appare sempre più al naturale e senza filtri, ha deciso che non si deve vergognare della sua pelle e vuole fare anche per aiutare chi come lei si sente insicuro di alcune parti del corpo. Non bisogna nascondersi ma invece fare una forza delle proprie imperfezioni e sopratutto fregarsene. Sono questi i messaggi positivi che dovrebbero essere divulgati sul web.

