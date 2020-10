Grande Fratello, televoto falsato? Il Codacons revisiona i voti per Franceska Pepe. Ieri sera è scoppiato il caso dopo la scoperta: sono arrivati voti falsi dalla Spagna

Grande Fratello Vip annulla il televoto dell’uscita di Franceska? Potrebbe essere la prima volta nella storia del programma, quasi da non credere, ma la possibilità comincia a diventare concreta. Tutto è cominciato ieri sera, dopo l’eliminazione: i telespettatori hanno deciso di denunciare di una “faida” che è cominciata venerdì notte, quando gli italiani hanno deciso di buttare fuori Adua Del Vesco in quanto non reggevano più la sua “falsità” all’interno nella casa, e per tutta la faccenda con Massimiliano Morra. Proprio mentre si univano tutti in massa per votare ed eliminarla, sull’hashtag del #GFVip su Twitter sono state notate alcune presenze sospette.

Grande Fratello, televoto per l’uscita di Franceska annullato? I voti sono arrivati dalla Spagna

Il programma viene infatti seguito in tutto il mondo, in particolar modo dalla Spagna, che hanno votato tantissimo per permettere ad Adua Del Vesco di restare nella casa. Quando ieri è stata eliminata Franceska, un telespettatore attento è andato a leggere il regolamento e ha scoperto che gli unici voti validi sono quelli arrivati sul territorio italiano. Ciò significa che gli spagnoli hanno usato il VPN per votare Adua. Da qui è scoppiato il caso: il Codacons ha deciso di indagare e nelle ultime ore stanno facendo nuovamente il conteggio dei voti per capire chi è stato eliminato.

Dunque, la possibilità che Franceska possa rientrare nella casa sta diventando sempre più concreta. I telespettatori ne sarebbero davvero felici perché Franceska, nonostante all’inizio fosse odiata, in uno strano modo ha imparato a farsi voler bene dai fans del programma. La sua uscita di ieri infatti ha fatto molto discutere.