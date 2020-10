Tra i piatti più amati della domenica, sveliamo alcuni trucchi per realizzare il pollo arrosto perfetto evitando alcuni errori banali nella sua preparazione

Speziato, piccante, sapore deciso, dolce e morbido, croccante. Non importa quale sia la versione che più vi piace, l’importante che il pollo arrosto sia annoverato tra i vostri piatti must della domenica. In tutto il mondo non c’è un solo Paese che non lo abbia inserito nella propria cucina come elemento cardine e tra i più amati da grandi e piccini.

Il 2 ottobre, in concomitanza con la festa dei nonni, è stato il “Pollo arrosto Day”, un evento social (#polloarrostovsmondo) per promuovere in Italia l’arte di cucinare questo delizioso piatto, una maratona in diretta di eventi dedicati che ha visto alcuni tra i più importanti chef, e cuochi amatori, cimentarsi nella sua preparazione.

La banca dati Ismea in un recente report ha spiegato che le carni bianche sono le più acquistate nei primi 6 mesi del 2020 dalle famiglie italiane per i consumi domestici. Dato confermato anche da Antonio Forlini, presidente Unaitalia, l’associazione che riunisce le aziende avicole italiane: “Le vendite registrano un +11,8% rispetto allo scorso anno”. In Italia le carni avicole rimangono quindi le più consumate (35% della spesa) e ne mangiamo 20 kg a testa. Anche di più in Nordamerica (47,4 kg procapite), Oceania (33,6 kg) e Sudamerica (32,2 kg), secondo la FAO.

La ricetta perfetta del pollo arrosto all’italiana