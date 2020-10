In Turchia per farsi curare i denti, l’epilogo è tragico

Tre uomini dell’Irlanda del Nord sono volati in Turchia per farsi curare i denti ma il viaggio è andato storto. C’è un morto e due uomini in coma

Fino in Turchia per farsi curare i denti ma la vicenda finisce molto male. Viaggio che si chiude in tragedia per tre uomini che dall’Irlanda del Nord che hanno deciso di recarsi in Turchia per farsi curare i denti ed eseguire uno sbiancamento.

In Turchia il turismo sanitario è molto forte. Da anni ormai, il Paese, viene scelto come meta per la cura dei denti e non solo per via della grande professionalità nel campo sanitario ad un prezzo molto competitivo rispetto ai Paesi occidentali. Oltre l’odontoiatria anche la medicina estetica e quella della chirurgia cardiaca sono dei settori molto forti.

Qualcosa questa volta però è andato storto. Uno dei tre uomini, Richard Molloy, 33 anni è morto e gli altri due suoi amici sarebbero finiti in coma. L’uomo è stato trovato senza vita in un appartamento di Marmaris, nel Sud della Turchia. L’abitazione era stata affittata insieme ai suoi due compagni di viaggio, Declan Carson e Aaron Callaghan che secondo le indiscrezioni sarebbero finiti in coma. Ora però le loro condizioni, secondo i media d’oltremanica, sarebbero in netto miglioramento.

Cosa è accaduto ai tre uomini? Tutto da chiarire ancora.

In Turchia per farsi curare i denti, tutto ancora nel buio

La dinamica dell’accaduto che ha portato alla morte del 33enne e al coma dei suoi amici è tutta da verificare e chiarire. Secondo le prime indiscrezioni il malore che ha portato alla morte l’uomo e che ha messo a rischio la vita degli altri due potrebbe essere stato provocato dall’assunzione di alcuni farmaci legati al trattamento al quale i tre dovevano sottoporsi.

Al momento però tutto tace e non ci sono affermazioni certe da parte di chi indaga. Non si conoscono i dettagli dei medicinali assunti e né se realmente abbiano portato al malore.

Sulla vicenda si è espresso il parlamentare nordirlandese John Finucane ha definito la tragedia “assolutamente straziante”. Ha parlato dei tre uomini come “giovani sani e perfettamente in forma”.

Una portavoce del ministero degli Esteri ha spiegato di essere “in contatto con le autorità turche” per dare alle vittime e ai familiari tutta l’assistenza necessaria.

Per il momento Callaghan e Carson sono ancora in Turchia per le ultime cure, mentre le autorità stanno lavorando per far rientrare la salma di Molloy in patria.

