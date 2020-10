iPhone 12, data di presentazione ufficiale | Quando esce e come sarà

Apple ha comunicato la data di presentazione ufficiale del prossimo evento, in cui dovrebbero essere svelati gli iPhone 12

L’attesa è finalmente terminata. Apple ha inviato gli inviti per l’evento che avverrà tra soli 7 giorni. La data di presentazione è stata fissata al 13 ottobre alle 19, orario italiano. Osservando la locandina dell’invito si legge lo slogan “Hi, Speed“, cioè “Benvenuta velocità“. Sembra certo che gli iPhone 12 avranno sotto il cofano il processore A14, che si preannuncia un mostro di potenza, nonché il modulo per la connessione 5G di nuova generazione.

Non vi è certezza invece sui display ProMotion con frequenza di aggiornamento variabile a 120Hz per i modelli Pro per rendere gli smartphone della casa di Cupertino ancora più fluidi. Dall’immagine del keynote si nota poi il logo della mela morsicata rinchiuso in quattro cerchi. Questa sembra essere l’ennesima conferma sul fatto che tra una settimana dovremmo vedere presentati ben 4 modelli. Dovrebbero essere l’iPhone 12 Mini da 5,4 pollici, l’iPhone Max da 6,1 pollici, l’iPhone 12 Pro da 6,1 pollici e l’iPhone 12 Pro Max da 6,7 pollici.

iPhone 12, nuovi design, colori e caratteristiche