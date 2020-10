Laura Pausini incinta? La rivelazione su Instagram spiazza i fans

View this post on Instagram

Buon martedì a tutti! Oggi ho ricevuto una notizia super che non vedo l’ora di condividere con voi… domani! Stay tuned! ¡Feliz martes a todos! Hoy he recibido una súper noticia que no veo la hora de compartir con vosotros… ¡Mañana! Stay tuned. Have a great Tuesday everybody! Earlier today I received a super news I will share with all of you tomorrow! Stay tuned! Boa terça-feira para todos! Hoje recebi uma super notícia que não vejo a hora de partilhar com vocês… Amanhã! Estejam atentos! Bon Mardi à tous! Aujourd’hui j’ai reçu une super nouvelle que j’ai hâte de partager avec vous… demain! Restez à l’écoute! #Tuesday #Martedí #News