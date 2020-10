Lorella Cuccarini, cacciata dalla Rai ora torna su Canale 5 a raccontare la sua verità

Lorella Cuccarini sarà ospite a Verissimo nella puntata di sabato 10 ottobre per raccontare la sua verità. Cosa è accaduto in Rai? E cosa prevede per lei il futuro?

La sua diatriba con Alberto Matano è stata al centro dell’attenzione per diverse settimane, che sono terminate con l’abbandono di Lorella Cuccarini da La Vita in Diretta. In realtà non è ancora chiaro se sia stata licenziata o meno o se la sua sia stata una decisione personale. La conduzione del programma di Rai1 per la stagione 2020/2021 è stata completamente affidata proprio a Matano, per la felicità di una grossa fetta di pubblico che continua ad apprezzarlo moltissimo. Dopo un anno di silenzio ha deciso di raccontarsi e parlare di quello che è accaduto. Per farlo ha scelto il salotto di Silvia Toffanin.

Lorella Cuccarini torna a Verissimo per raccontare la sua verità

Sabato 10 ottobre la Cuccarini sarà ospite proprio a Verissimo e nel corso dell’intervista si racconterà per la prima volta dopo gli avvenimenti accaduti in Rai. Dopo essere stata accompagnata alla porta de La Vita in Diretta le è stato sottratto un altro programma. Le trattative per la conduzione de Lo Zecchino D’Oro sembravano infatti sul punto di terminare. Invece non sarà Lorella a condurlo, ma Mara Venier sotto la direzione artistica di Carlo Conti. Sembra quindi che la Rai abbia deciso di tagliare in modo definitivo i rapporti con lei.

Finora non ha proferito parola in merito, ma questa intervista da Silvia Toffanin ha tutte le potenzialità per essere davvero scottante. La scelta di Lorella Cuccarini di raccontarsi in uno dei salotti di Canale 5 fa pensare che potrebbe rivelare qualcosa in merito all’attuale stato del suo rapporto lavorativo con la Rai. Così come la possibilità di tornare a lavorare in Mediaset. Per scoprire tutta la verità, l’appuntamento è per sabato alle ore 16 su Canale 5.

