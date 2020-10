Lutto nel mondo della musica muore rock star di fama Internazionale

Lutto nel mondo della musica: a 65 anni, morta la rock star di fama internazionale. L’annuncio dei media americani: lottava contro un tumore.

Lutto nel mondo della musica. A 65 anni, è morto Eddie Van Halen, leggendario chitarrista e co-fondatore dell’omonima band. Ad annunciarlo sono i media americani che, come si legge su TgCom24, citano la famiglia del musicista. Eddie Van Halen, da oltre 20 anni, lottava contro un tumore alla gola.

La sua musica ha accompagnato tante generazioni e il suo modo di suonare la chitarra è considerato leggendario. Eddie, infatti, è considerato uno chitarristi più influenti nella storia dell’heavy metal e del rock.

La musica piange la morte di Eddie Van Halen

E’ una scomparsa importante quella di Eddie Van Halen per il mondo della musica. Per 20 anni ha combattuto contro un tumore alla gola non riuscendo, purtroppo, a vincere la sua battaglia. Un dolore enorme per la famiglia del musicista che ha confermato la sua scomparsa. Il figlio, con un post su Instagram, ha annunciato la morte del padre a cui ha dedicato uno struggente pensiero.

“Non posso credere di dover scrivere questo, ma mio padre, Edward Lodewijk Van Halen, ha perso questa mattina la sua lunga e ardua battaglia contro il cancro. È statoil miglior padre che avrei potuto chiedere. Ogni momento che ho passato con lui, sopra o fuori dal palco, è stato un regalo. Il mio cuore è spezzato e non credo che potrò mai riprendermi a pieno da questa perdita. Ti amo tanto, Pop”, ha scritto il figlio di Eddie a cui, il popolo di Twitter, sta dedicando dei commoventi tweet.



Il 2020 porta via un altro grande nome della musica. Era solo il 6 luglio 2020 quando il mondo salutava il grande Ennio Morricone.