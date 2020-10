Martina Stella: sguardo ipnotico e bellezza d’altri tempi – Foto

Martina Stella annuncia una collaborazione con una foto incantevole: sguardo ipnotico e bellezza d’altri tempi per l’attrice.

Foto bianco e nero, capelli biondi e cotonati, sguardo ipnotico e vestito super femminile per Martina Stella che annuncia una nuova collaborazione incantando tutti con la sua indiscutibile bellezza con cui ha conquistato gli italiani sin da quando ero giovanissima quando recitava ne L’ultimo bacio accanto a Stefano Accorsi.

“In attesa di tante news, vi anticipo solo questa foto di una bellissima collaborazione con persone speciali. Non vi posso ancora dir nulla. Seguitemi e lo scoprirete nei prossimi giorni”, ha scritto l’attrice annunciando un’importante novità professionale scatenando l’entusiasmo dei fans che, però, per il momento, restano totalmente incantanti di fronte al suo fascino.



“Donna speciale”, “Sei bellissima”, “Sempre più stupenda Martina”, “Vabbè, a parte che ci vorrebbe un po’ di tempo prima che tu ci possa dire qualsiasi cosa, sei splendida come sempre“, “Bellezza disarmante”, sono alcuni dei commenti scritti dai fans che sono sempre più innamorati dell’attrice.

Martina Stella, una mamma per amica con la figlia Ginevra

Innamoratissima della figlia Ginevra, Martina Stella regala spesso ai fans foto in cui si diverte a posare davanti all’obiettivo con la sua bambina mostrandosi in stile “Una mamma per amica”. Solari, sorridenti ed entrambe bellissime, Ginevra e Martina Stella che incanta tutti mostrandosi con una sola giacca, mamma e figlia sono davvero uno spettacolo.

Sempre più complici, Martina e Ginevra stanno crescendo insieme e, insieme, sono pronte ad affrontare le nuove sfide che la vita presenterà. Stupende e bellissime, mamma Martina e Ginevra si godono ogni istante dei momenti che trascorrono insieme.

“Sembrate sorelle”, “Bellissime”, “La dolcezza in una foto”, “Meravigliose”, “Martina sei una super mamma”, “Da una mamma così speciale non poteva che nascere una bambina bellissima“, scrivono i fans.

Mamma, moglie e donna in carriera, Martina Stella ste realizzando tutti i suoi sogni. Nonostante faccia parte del mondo dello spettacolo da anni, per lei, sembra che il tempo non passi mai.

