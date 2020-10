Massimiliano Morra gay? La confessione choc del suo farmacista

Massimiliano Morra, interviene il suo farmacista: “Siamo stati insieme”. Oggi a Pomeriggio Cinque è stato rivelato uno scoop sull’attore che è nella casa del Grande Fratello Vip

Sicuramente Massimiliano Morra è uno dei concorrenti più discussi di questa edizione del Grande Fratello Vip. Giovedì scorso è scoppiato il caos quando Adua Del Vesco ha detto alle sue amiche nella casa Matilde Brandi e Dayane Mello che il suo ex fidanzato era gay. Lei ha negato spudoratamente e Tommaso Zorzi invece ha avuto il coraggio di smascherarla e dire che è vero che va in giro a dire questo di Massimiliano. Alla fine lei ha ammesso e ha anche rivelato che la loro storia era finta: ma perché? Gay o non gay? Adesso è arrivato un nuovo gossip, una voce che sta arrivando a tutti gli opinionisti del web. A denunciarlo è stata Deianira Marzano, ma anche oggi altri a Pomeriggio Cinque.

Massimiliano Morra e Adua Del Vesco non sono mai stati insieme: le rivelazioni di oggi a Pomeriggio Cinque

“Mi è stato detto da una fonte che Massimiliano avesse una relazione con un farmacista che era sposato e che poi aveva lasciato la famiglia per lui. Perché fingersi per anni etero?” chiede Deianira. “Il farmacista è pronto a confessare. Se tutto questo è vero, è davvero una follia”. Cosa succederà dopo queste voci? A Pomeriggio Cinque ne hanno discusso pienamente, e Denis Dosio che era ospite in studio ha insinuato qualcosa di molto grave. “Secondo me si sono messi d’accordo per far parlare di loro, perché il modo in cui sono entrati e le liti che hanno avuto… mi manca un pezzo”. Sono in molti sui social ad essere d’accordo con Denis.

E voi, invece? Cosa ne pensate?