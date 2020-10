Messico, trovati cadaveri in una fossa comune: tra i corpi quello di una giovane modella

Tra i corpi ritrovati dalla polizia in una fosse comune in Messico, vi è anche quello della modella e madre di 24 anni Yesenia Estefanía Alvarado Rivera.

Terribile scoperta vicino la città di Cajeme, in Messico, dove sono stati ritrovati i resti di undici persone sepolti in una fosse comune. Tra i corpi vi era anche quello della madre e modella Yesenia Estefanía Alvarado Rivera di 24 anni, di cui era stata denunciata la scomparsa lo scorso 19 agosto. Su quanto accaduto sta indagando la polizia messicana che sta cercando ricostruire i fatti e accertare come le vittime siano morte. L’agghiacciante ritrovamento sarebbe stato fatto nel corso di un’indagine della Procura distrettuale nell’ambito della quale tre soggetti sono stati arrestati.

Leggi anche —> Usa, ex giocatore di baseball trovato morto: il giorno prima era stata uccisa la sua fidanzata

Messico, ritrovati 11 cadaveri in una fossa comune: tra i corpi quello di una modella e madre di 24 anni

È stata ritrovata senza vita la modella e madre di 24 anni Yesenia Estefanía Alvarado Rivera. Il suo corpo, come riferisce il quotidiano El Heraldo de Mexico, sarebbe stato rinvenuto a fine settembre in una fosse comune insieme ad altri 10 cadaveri nei pressi di Cajeme, cittadina del Messico settentrionale. Il corpo della 24enne è al momento l’unico ad essere stato identificato dagli inquirenti che hanno scoperto la fosse nell’ambito di un’indagine che ha portato all’arresto di tre persone.

Di Yesenia si erano perse le tracce lo scorso 19 agosto, quando i familiari ne denunciarono la scomparsa raccontando agli inquirenti di aver visto quattro uomini incappucciati rapire la ragazza in auto nella città di Ciudad Obregón.

In seguito alla denuncia, le autorità messicane avevano avviato le indagini che hanno poi portato alla scoperta della fossa. Adesso gli investigatori, oltre ad identificare gli altri 10 cadaveri, stanno cercando di capire cosa possa essere accaduto. In un primo momento la ragazza era stata identificata attraverso le foto degli indumenti ritrovati dalla polizia nella fossa. Poi è arrivata la conferma dall’esito del test del DNA.

Leggi anche —> Usa, madre e figlio autistico muoiono in un incendio: i loro corpi ritrovati abbracciati

I resti della giovane madre, riporta El Heraldo de Mexico, sono stati già restituiti alla famiglia per le esequie e la sepoltura. La notizia ha sconvolto l’intera zona e molti sono stati i messaggi di cordoglio per i familiari di Yesenia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.