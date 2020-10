Michelle Hunziker, l’improvvisa disavventura della conduttrice

Michelle Hunziker nelle ultime ora ha avuto a che fare con una disavventura che l’ha colta di sorpresa. Ecco cosa è successo

Michelle Hunziker, una delle conduttrici televisive più amate dal pubblico italiano, ha voluto condividere con i suoi fan una disavventura che le è capitata ieri. La presentatrice è molto legata ai suoi follower e condivide con loro tutto quello che le succede, insomma non ha filtri. Ecco perché la donna sul suo account ufficiale di Instagram ha postato alcune stories in cui ha spiegato ciò che le è accaduto.

Michelle Hunziker, il racconto della sua disavventura

Sempre con il sorriso, la signora Trussardi ha raccontato quello che le è successo. A quanto pare la Hunziker dopo essersi svegliata molto presto per prepararsi per andare a registrare le puntate della nuova edizione di All together now, recandosi nella cucina di casa sua ha avuto a che fare con un piccolo imprevisto. Ha pestato con un piede degli escrementi di uno dei suoi cagnolini. Un bel colpo di fortuna! Sarà stata veramente una giornata positiva per la presentatrice?

Michelle e tutta la sua famiglia sono molto legati ai loro cagnolini che portano sempre con loro. Addirittura hanno anche un proprio profilo Instagram dove vengono condivise foto e video della giornata. Un modo divertente per far conoscere il resto della famiglia Trussardi al web.

