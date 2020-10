Miriam Leone sul suo letto solo con il body: è il paradiso-FOTO

Miriam Leone condivide nelle stories IG una foto allo specchio mentre è a letto in un body bianco, che incanto

L’attrice, Miriam Leone stupenda su Instagram di prima mattina in un body bianco. L’ex Miss Italia è sempre elegante e acqua sapone, una bellezza italiana senza tempo. Appare sempre magnifica nelle sue foto, le ultime hanno subito un cambio look per la stagione. Si è passati infatti da bikini e copri costumi a vestiti lunghi e giacche. L’autunno è arrivato, ma bisogna riconoscere che a Miriam dona anche di più dell’estate.

Miriam Leone e il nuovo fidanzato, lei è in attesa di un figlio?

Da molto tempo ormai si vocifera che Miriam potrebbe aspettare un figlio dal compagno Paolo, manager finanziario con la quale sta da un anno ormai. Nelle foto è apparsa da tempo, sempre con il primo piano. L’inquadratura non va mai sul ventre della bella attrice. Inoltre alcune sue frasi scritte sotto delle foto, scatenano l’immaginazione.

Visualizza questo post su Instagram Rinata. #accussì #withyou ❤️ #nomakeup #tornoatecheseipermelessenziale #piùlibrisuisocialplease Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo) in data: 16 Set 2020 alle ore 3:09 PDT

Ad esempio sotto uno scatto questa estate scrisse:”Rinata”. Una recente foto invece con un abito giallo lungo, in mezzo ai vigneti Miriam è ritratta con una mano che delicatamente si posa sul pancino. Potrebbe quindi essere che la bella Miriam sia in attesa del suo primo figlio a 35 anni? Staremo a vedere se sarà davvero così.

