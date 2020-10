Nuovo caso di violenza sulle donne: uccide la neo sposa di fronte agli invitati

Nuovo caso di violenza sulle donne. Uomo di 33 anni uccide la neo sposa durante la cerimonia di nozze. Assurda la reazione dei presenti

Stepan Dolgikh, un uomo di 33 anni, ha barbaramente ucciso sua moglie, Oksana Poludentseva (36 anni) durante la loro cerimonia di nozze. Il fatto scabroso si è consumato in una villa privata a Prokudskoye, a Novosibirsk (Russia).

La donna è stata percossa selvaggiamente fino alla morte. La motivazione assurda sarebbe stata la gelosia del neo sposo che non ha gradito l’atteggiamento amichevole della donna verso uno degli invitati, giudicato inappropriato dall’omicida.

