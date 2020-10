Pamela Prati top bianco e sotto calze a rete, che spettacolo-FOTO

Pamela Prati condivide uno scatto con un top e sotto solo calze a rete, che schianto il popolo del web impazzisce

La Prati provocante su Instagram con uno scatto che la ritrae con le calze a rete. Pubblicizza il suo nuovo post con le calze a rete nelle IG stories, mettendo come sottofondo il suo nuovo singolo dell’estate “La Caricia”. La canzone è uscita su Youtube a inizio settembre ed è un feat. con Jay Peralta. La Prati canta in spagnolo nel video, e appare in splendida forma in bikini in riva al mare.

Pamela si lascia andare a balli molto sensuali con il suo compagno nella canzone, Jay. Il brano è di genere latino americano per ballare, molto carino. Il nome della canzone significa Una carezza, che è anche il titolo del libro uscito di Pamela Prati “Come una carezza”. Pare che la carezza per la Prati sia un simbolo importante nella sua vita, oppure è quello che vorrebbe tante volte, solo una carezza.

Il libro uscito di Pamela Prati “Come una carezza”

“Come una carezza”, il libro di Pamela Prati uscito a Maggio 2020. Nel libro Pamela racconta il suo passato difficile, viene tolta alla mamma con i suoi fratelli perché non poteva mantenerli. Pamela finisce in un collegio di suore in un paesino sperduto della Sardegna. Pamela racconta poi come ha ritrovato la sua famiglia e come ha iniziato la sua carriera a Roma, diventando una grande soubrette.

Un racconto toccante tra le soddisfazioni che la vita le ha dato, ma anche l’amore che le ha tolto molte volte. Si racconta in totale trasparenza, si mette a nudo davanti ai lettori per spiegare come è diventata Pamela Prati e come le sue scelte hanno cambiato la sua vita.

