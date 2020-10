Bambino di soli 3 anni dimenticato sullo scuolabus per diverse ore

Un bambino di 3 anni nei giorni scorsi è stato dimenticato per oltre tre ore sullo scuolabus a Cottanello, comune in provincia di Rieti. L’opposizione in Consiglio Comunale chiede spiegazioni.

Un bambino di soli 3 anni è stato dimenticato sullo scuolabus per oltre tre ore. È accaduto lo scorso giovedì a Cottanello, piccolo comune in provincia di Rieti. Il bimbo, secondo quanto ricostruito, era salito sul mezzo dopo aver salutato la madre per andare a scuola, ma è stato dimenticato sul bus per oltre tre ore. Per fortuna la vicenda si è conclusa solo con un grande spavento per il bimbo che è stato notato da alcuni operai del comune che si trovavano a passare dal luogo dove era stato parcheggiato il mezzo. Non è chiaro come il piccolo possa essere stato lasciato sullo scuolabus dall’autista e assistente, circostanza su cui la minoranza ha chiesto chiarimenti al sindaco.

Rieti, bambino di tre anni dimenticato sullo scuolabus: la minoranza presenta un’interrogazione al sindaco

È diventato un caso politico, la vicenda che ha visto come protagonista un bambino di soli 3 anni di Cottanello, provincia di Rieti. Il piccolo, come riporta Il Messaggero, nella mattinata giovedì scorso, 1° ottobre, sarebbe stato dimenticato sullo scuolabus per oltre tre ore. Il bimbo, dopo aver salutato la madre era salito sul mezzo, ma quando autista e assistente sono scesi lo hanno lasciato a bordo chiudendo il pulmino. A notare quanto stesse accadendo, sono stati alcuni operai del comune che si trovavano a passare dal luogo dove era stato parcheggiato lo scuolabus. Gli operai hanno visto la testolina sbucare dal vetro del mezzo ed hanno lanciato l’allarme.

Fortunatamente il tutto si è concluso solo con un grande spavento per il bambino che non ha riportato alcuna conseguenza, nonostante le tre ore trascorse all’interno del mezzo. Non è chiaro come sia potuto accadere, se il bimbo si sia addormentato e quindi sfuggito agli occhi del personale a bordo. Sulla vicenda l’opposizione, come riferisce Il Messaggero, ha chiesto spiegazioni al sindaco domandandosi come il primo cittadino abbia intenzione di agire per evitare che tali episodi si ripetano.

Avevamo chiesto al sindaco di tenerci informati proprio in virtù dei propositi espressi in precedenza ma, non avendo… Gepostet von Cottanello Cambia am Montag, 5. Oktober 2020

La minoranza ha presentato un’interrogazione al sindaco, documento pubblicato su Facebook: “Avevamo chiesto al sindaco – si legge sulla pagina di Cottanello Cambia- di tenerci informati proprio in virtù dei propositi espressi in precedenza ma, non avendo ricevuto nessuna notizia, abbiamo inoltrato questa interrogazione. La popolazione deve sapere cosa succede nel nostro comune“.

