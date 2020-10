Sara Calzolaio, futura moglie di Antonio Logli, dice basta agli insulti sui social: sarà tutelata da un avvocato

Presa di mira per essere la compagna di Antonio Logli – il detenuto accusato dell’omicidio della moglie Roberta Ragusa -, Sara Calzolaio dice basta. A seguito delle continue vessazioni provenienti dai social, la donna ha deciso di prendere provvedimenti legali, facendosi tutelare dall’avvocato Federica Tartara.

Sara Calzolaio: “Da troppo tempo sono indebitamente bersagliata”

Sara Calzolai è ormai da qualche anno presa di mira dal web per via del suo ruolo all’interno della vicenda dell’omicidio di Roberta Ragusa. La donna, infatti, è stata per diverso tempo l’amante di Antonio Logli, marito della donna scomparsa nel gennaio del 2012.

Processato nei tre gradi di giudizio, l’uomo si ritrova ora a scontare una condanna di 20 anni di reclusione per l’omicidio della moglie, presso il carcere di Massa. Nonostante questo, il corpo di Roberta Ragusa non è stato mai ritrovato. Secondo le forze di polizia, sarebbe stato proprio il Logli a distruggere il cadavere.

Dopo la proposta di matrimonio ricevuta da quest’ultimo, Sara Calzolaio – ex amante ed ormai sua futura moglie – è stata ancora più vessata dagli haters. Una persecuzione che, probabilmente protratta negli anni, l’ha convinta a prendere provvedimenti legali: la Calzolaio ha infatti scelto di essere tutelata dall’avvocato Federica Tartara.

Queste le sue dichiarazioni: “In considerazione degli attacchi social, verbali e anche epistolari ricevuti dopo la notizia del matrimonio, ho ritenuto opportuno nominare come mio legale l’avvocato Federica Tartara. È divenuto imprescindibile tutelare anche la mia di posizione, da troppo tempo indebitamente bersagliata“.

La legale di Sara ha anch’essa espresso il proprio parere in merito alla vicenda della sua assistita: “Sono grata a Sara per la fiducia accordatami – ha commentato – e io mi adopererò, a fianco della criminologa Anna Vagli“. A sostenerla in questa vicenda ci sarà infatti la criminologa Anna Vagli, che già da diverso tempo segue le vicissitudini della famiglia Logli.

