Roma, trasporti e rifiuti. Le questioni irrisolte della Raggi

Sta per terminare il mandato di Vittoria Raggi e Roma si prepara per la prossima campagna elettorale. Rimangono però delle questioni irrisolte

Vittoria Raggi rischia di non essere eletta per la seconda volta come sindaco di Roma. Il suo mandato sta per terminare e nella Capitale ancora molte questioni rimangono irrisolte, stiamo parlando dei trasporti e rifiuti, due temi molto importanti per la popolazione romana che ogni giorno si trova a dover affrontare. Così Repubblica, a nove mesi dalle prossime elezioni comunali, ha deciso di fare un sondaggio e chiedere ai cittadini della Capitale la loro opinione.

Roma, trasporti e rifiuti, il parere dei cittadini

Trasporti e rifiuti, due temi importanti per Roma e soprattutto priorità del programma elettorale della Raggi, quando 4 anni fa si presentò alle elezioni. In entrambi i casi però il 26% dei votanti chiede di potersi muovere per Roma con un servizio pubblico all’altezza e di risolvere il problema dell’immondizia per strada. Tra le otto possibili scelte presenti nel sondaggio, la cura dei parchi e del verde si trova in terza posizione ( 16%), seguita dalla manutenzione stradale (9%). Allora dov’è finito lo slogan “Roma verso rifiuti zero”, di cui parlava il sindaco durante le elezioni, quando di zero è rimasto solo il numero di bilanci dell’Ama? La raccolta porta a porta doveva essere ovunque e invece viene sistematicamente smantellata: ora la rivuole la neoassessora ai Rifiuti Katia Ziantoni che arriva dopo Paola Muraro e Pinuccia Montanri dimessesi nel 2016 e nel 2019. Per quanto riguarda i trasporti, l’8% chiede di lavorare per portare a Roma grandi eventi e come detto il 26% chiede un trasporto pubblico adeguato. In questo caso, la Raggi si è impegnata ad aumentare il numero degli autobus, ma dovrebbe potenziare soprattutto le metropolitane.

La Raggi per il bis al Campidoglio avrà filo da torcere, alle elezioni 2021 si è già presentato un nuovo rivale, il 20enne Federico Lobuono.

