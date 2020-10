Romina Power e le coccole trasmesse da Yari, dolcissimo-FOTO

Romina Power condivide una foto del figlio Yari mentre coccola il suo adorato cane e lo stringe fra le braccia

Visualizza questo post su Instagram Taquito si fa coccolare da Yari 😍 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 6 Ott 2020 alle ore 1:43 PDT

In questo periodo Romina ha passato molto tempo con il figlio Yari e la sua compagna Thea. Qualche giorno fa Romina ha compiuto gli anni, il 2 ottobre ed era nuovamente in compagnia del figlio e della fidanzata. Sono già diverse le foto e i video che condivide la cantante dei due. In occasione del compleanno della mamma, Yari si è esibito con la compagna in un concerto di canzoni dell’Himalaya e della cultura.

Al Faro di Punta Palascia a Otranto, sul palco è salita alla fine anche Romina per cantare insieme alla coppia la canzone “My sweet Lord”. Lei stessa condivide una foto che li ritrae mentre si esibiscono e nella didascalia scrive:”Salire sul palco e canatare My sweet Lord con Thea e Yari è stato il lieto fine alla mia festa di compleanno”. Romina ha un bellissimo rapporto con Thea, in molti le paragonano e sostengono che la ragazza assomiglia a Romina da giovane.

La torta scultura di Romina Power per il suo compleanno

Romina ha condiviso nel giorno del suo compleanno, la torta che gli hanno fatto trovare. Fantastica, è una torta scultura di Romina in abito bianco e con i microfono in mano, ci sono anche gli occhiali. La Power commenta:”Grazie ad Andrea Colitta per l’incredibile torta/scultura e tutte le altre squisitezze nel giorno del mio compleanno”.

La cantante mostra con felicità anche un tavolo pieno di mazzi di fiori mandati da più persone. Insomma per Romina è stato un compleanno sereno e felice, passato con i suoi affetti più grandi i suoi figli. L’ex moglie di Albano Carrisi ha compiuto 69 anni ma si tiene in forma e ne dimostra molti meno.

