Adua ha tradito il fidanzato con Massimiliano? Esplode la bomba nella notte. La Del Vesco ha più volte sottolineato in questi giorni di essere stata fisicamente con un solo ragazzo, il suo. Ieri però potrebbe aver cambiato versione

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno rivelato di non essere mai stati insieme durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Qui Adua ha avuto l’occasione di raccontare di aver avuto un solo ragazzo nella sua vita, ovvero Giuliano, il fidanzatino che aveva al liceo e che sono stati insieme in tutti questi anni, che non si sono lasciati mai. Dayane le ha chiesto: “ma quindi non sei mai stata con un altro uomo neanche in quel modo?” lei ha rivelato che lui è stato veramente l’unico con cui ha avuto rapporti. Però c’è qualcosa che non torna in tutta questa storia.

Adua Del Vesco ha tradito il fidanzato con Massimiliano Morra? La bomba nella notte

Massimiliano in puntata ha detto “tu sai che non sono gay, non farmi scendere nei dettagli, ma lo sai. Hai le prove che non sono gay”. Una frase che ha fatto molto discutere. Da quel momento in poi tutti i telespettatori hanno cominciato a chiedersi cosa intendesse dire, poi ieri sera Adua si è dimenticata delle telecamere e mentre parlava, ha detto qualcosa che ha confermato a tutti questo fantomatico tradimento. Allora è per questo che stanno cercando di proteggersi a vicenda?

Probabilmente venerdì si parlerà di questa faccenda, e anche dei presunti flirt di Massimiliano con alcuni uomini che sono usciti fuori in questi giorni. La faccenda diventa ogni giorno sempre più intricata: quello che tutti si chiedono ora, è dov’è la verità?