Alba Parietti, mamma iperprotettiva per Francesco Oppini

Alba Parietti sempre più attiva sui social per difendere il figlio Francesco da ogni singola cosa del Grande Fratello, lui però non ci sta

La Parietti si sente in dovere di intervenire per ogni cosa che riguardi il figlio Francesco Oppini. L’ultimo intervento di mamma Parietti è stato in favore della fidanzata di Francesco che avrebbe potuto risentirsi delle attenzioni che Oppini ha riservato a una delle coinquilina del Grand Fratello Vip, la bellissima Dayane Mello.

Alba è intervenuta sui social condividendo in una storia IG con la richiesta di far vedere a Francesco, i confessionali di Dayane in cui dichiara le sue vere intenzioni nei suoi confronti. Signorini risponde all’appello della Parietti e mostra così nella puntata di Lunedì 5 ottobre, i video della Mello in cui ammette di provare un interesse non indifferente per Oppini.

Francesco Oppini contro la mamma protettiva, “non sono un cocco di mamma”

Oppini vuole e deve gestire la sua partecipazione nella casa del Grande Fratello Vip da solo, senza le continue interferenza della Parietti che si sente in dovere di proteggerlo. Lei risponde alle accuse di essere troppo invadente nel percorso del figlio, con la giustificazione di voler solamente tutelare la fidanzata di lui, Cristina e il loro amore. Ad Alba sta molto a cuore la storia d’amore del figlio, nella vita reale e non vorrebbe per nessun motivo al mondo vederla sgretolarsi per delle strategie di gioco. Oppini nella casa si sfoga con Tommaso Zorzi spiegando che lui comprende la preoccupazione della madre, ma esagera come sempre.

D’altronde Francesco non è più un ragazzino si sa difendere da solo e non è certo uno sprovveduto. Conosce il meccanismo del gioco e ha capito molto bene con chi ha a che fare. Oppini si dice quindi angosciato dalle reazioni eccessive della madre e preoccupata che passi il messaggio che lui sia un cocco di mamma.

