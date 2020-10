Anna Safroncik, completo sportivo e fisico mozzafiato – FOTO

Splendide foto pubblicate da Anna Safroncik tramite il proprio profilo Instagram: un set di immagini che fa risaltare il suo fisico mozzafiato

Anna Safroncik è spettacolare nelle sue recenti foto postate attraverso il suo account Instagram. L’attrice ha lasciato a bocca aperta i suoi numerosissimi fan nel social network. La protagonista de Le tre rose du Eva stupisce tutti praticamente ogni giorno grazie alla sua indiscutibile bellezza e al suo fisico perfetto. Un corpo tonico non solo frutto di Madre Natura, ma anche di un impegno continuativo nel tempo di attività fisica.

Il connubio di tutto questo l’hanno reso la donna incredibilmente affascinante agli occhi dei suoi tantissimi follower che ora hanno superato quota 520mila unità. Un numero davvero importante per l’artista, tra le più apprezzate in Italia nell’ambito della recitazione. Un vero talento, emerso sin da quando aveva solo 4 anni in Fiaba dello zar Saltan.

Anna Safroncik, look sportivo | Meravigliosa – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Autumn @aloyoga 🍁🍂🍁🍁🍂🍁#chestnut #newcolor #ad Un post condiviso da Anna Safroncik (@annasafroncik) in data: 6 Ott 2020 alle ore 1:13 PDT

Successivamente all’eta di 7 anni l’allora bambina, una volta entrata all’Accademia Nazionale dello Spettacolo di Kiev ha affinato le sue doti nella recitazione studiando anche musica, canto e danza. Tra le più apprezzate in CentoVetrine, l’attrice ucraina è entrata nel cuore dei telespettatori che non perdevano mai l’appuntamento con le puntate della soap opera. Da allora la sia fama non ha fatto che aumentare.

Visualizza questo post su Instagram #rainbow🌈 #sunset #september #rome #homesweethome🏡 Un post condiviso da Anna Safroncik (@annasafroncik) in data: 24 Set 2020 alle ore 9:20 PDT

Quanto al suo post su Instagram, Anna appare in un set composto da 4 foto. Stiamo parlando di un completo sportivo molto aderente. La ragazza indossa un paio di leggings, un top e un giubbino mettendo in mostra il suo fisico scolpito, molto apprezzato dai suoi tantissimi ammiratori. Per subito una pioggia di ‘like‘, circa 21mila, e commenti di apprezzamento, più di 250 nel momento in cui stiamo scrivendo.

