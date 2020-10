Una bambina di soli 8 anni è stata portata in ospedale a Modena, dove le sarebbero state riscontrate lesioni compatibili con una violenza sessuale.

Nei giorni scorsi una bambina di soli 8 anni è stata portata presso l’ospedale di Modena con il terribile sospetto che avesse subito abusi sessuali. I medici del nosocomio hanno provveduto alle visite e gli accertamenti del caso rilevando lesioni e sintomi, non solo fisici, riconducibili a violenze sessuali che hanno confermato i sospetti dei genitori. Segnalato il caso alle autorità, la Procura ha fatto scattare le indagini affidate ai carabinieri di Modena che stanno cercando di ricostruire la vicenda. Le indagini si sono da subito concentrate su un parente della bambina, che interrogato dai militari dell’Arma avrebbe ammesso le proprie responsabilità.

Modena, bambina di 8 anni vittima di presunta violenza sessuale: indagano i carabinieri

Un’agghiacciante storia arriva dalla provincia di Modena, dove una bambina di 8 anni sarebbe stata vittima di violenze sessuali. La piccola, secondo quanto riporta la redazione de Il Resto del Carlino, nei giorni scorsi sarebbe stata portata presso il capoluogo di provincia emiliano con il sospetto di presunti abusi subiti. Sospetti, poi confermati dagli accertamenti medici che avrebbero fatto emergere sintomi e lesioni, non solo fisiche, riconducibili a delle violenze sessuali.

Il personale medico ha immediatamente segnalato la vicenda alle autorità competenti. La Procura ha, dunque, avviato le indagini, condotte dai carabinieri di Modena, che hanno portato ad un parente stretto della minore, al quale era stata affidata la bambina nei giorni in cui si sarebbe consumata la violenza. Quest’ultimo, sottoposto ad interrogatorio, come riferisce Il Resto del Carlino, si sarebbe autodenunciato ed avrebbe ammesso le proprie responsabilità.

Come previsto per episodi del genere, per tutelare la vittima, gli inquirenti mantengono stretto riserbo sulle indagini che stanno proseguendo per delineare i contorni della vicenda, non ancora del tutto chiari. Da chiarire anche se si sia trattato di un singolo episodio o di abusi ripetuti nel tempo.

