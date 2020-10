Esplosiva Barbara d’Urso! Con i lunghi stivali in pelle e gli shorts da ragazzina, la presentatrice di Mediaset sfoggia un fisico invidiabile

Incantevole Barbara d’Urso: la conduttrice di “Pomeriggio 5” e di “Live – Non è la d’Urso”, nonostante i 63 anni, sfoggia un fisico invidiabile. Nell’ultimo scatto Instagram, si presenta ai fan in un outfit da “circense”: con gli stivali lunghi in pelle e lo shorts in jeans da ragazzina, è una vera bomba sexy.

E in fan la apprezzano anche in questa versione.

Barbara d’Urso: le recenti polemiche sotto le sue foto

La famosissima conduttrice di Mediaset, si sa, è spesso al centro di numerose polemiche. Accade di frequente che, non appena la d’Urso pubblica video o foto tramite i canali social, gli haters si scatenino contro di lei. C’è chi reputa che le sue pose siano troppo volgari e inadeguate – data l’età della conduttrice -, e chi invece non sopporta affatto l’atteggiamento di Barbara, reputato da molti “falso ed eccessivo”.

A difenderla, negli ultimi giorni, ci ha pensato la sorella Daniela: 60 anni e di professione coordinatrice di produzione, quest’ultima si è rivelata molto protettiva nei confronti di Barbara. In particolare, è stato il commento di un utente a suscitare la sua reazione, il quale ha postato quanto segue: “Certo che come rovina la reputazione alle persone non batte nessuno“. Daniela, evidentemente toccata dalle accuse verso la sorella, replica così: “Troppo facile ergersi a giudice e sputare sentenze quando non si gradisce qualcosa o qualcuno. L’unico giudice ammissibile è il telecomando. Usatelo“.

Tornado Barbara d’Urso: pose sexy e fisico invidiabile