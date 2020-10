Barbara Pedrotti, minigonna rosa da brividi, che gambe. Unica-FOTO

Barbara Pedrotti, stupenda in un mini abito rosa e stivali texani, stacco di coscia notevole i fan in delirio

La Pedrotti in backstage mentre si prepara per andare a condurre in un mini abito rosa e stivali texani, è uno splendore. I fan nei commenti impazziscono:” Qualsiasi scatto è il top, stupenda”, “Spontaneità e naturalezza sei sempre stupenda”. La conduttrice è stata scelta nuovamente per raccontare il Giro d’Italia a Rairadio 2. La Pedrotti ha condotto da poche ore la quarte tappa del Giro d’Italia che si è svolta in terra Siciliana. La conduttrice ha condiviso meravigliosi momenti della gara e anche qualche momento di pausa con un bel arancino siciliano.

Vita Privata e Carriera di Barbara Pedrotti

Barbara Pedrotti, giornalista di Sky e speaker radiofonica. Appassionata di calcio sin da quando era piccola e ora ha realizzato il sogno di lavorare per questo sport. Appare la prima volta il televisione con la partecipazione a Uomini e Donne di Maria De Filippi come tronista. La conduttrice ha anche fatto i provini per diventare una velina di Striscia la Notizia.

Tuttavia il calcio è la strada giusta per Barbara e nonostante questi provini e una conduzione radiofonica, alla fine approda al mondo dello sport. Diventa infatti una famosa conduttrice di alcune trasmissioni calcistiche. Nata vicino al Lago di Garda in un luogo circondato da natura e animali, Barbara diventa un volto pubblico.

Su Instagram conta 265 mila follower, condivide spesso foto sui social che la ritraggono in pose molto sensuali in cui mostra il suo corpo atletico. Infatti ama molto fare sport e tenersi in forma. Sulla sua vita privata mantiene molta riservatezza, infatti non è noto se la conduttrice sia sposata o fidanzata e nemmeno se abbia figli.

