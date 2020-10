Terribile incidente sulla statale: due ragazzi perdono la vita

Nella serata di ieri, due ragazzi hanno perso la vita in un terribile incidente avvenuto lungo la strada statale 96 tra Altamura e Gravina di Puglia, in provincia di Bari.

Bari, terribile incidente stradale lungo la statale 96: due ragazzi perdono la vita, ferito un uomo

Due morti ed un ferito, questo il drammatico bilancio dell’incidente consumatosi nella serata di ieri, martedì 6 ottobre, lungo la strada statale 96 tra Altamura e Gravina di Puglia, in provincia di Bari. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, un’auto, una Fiat 600 con a bordo una ragazza di 17 anni ed un 20enne, si sarebbe scontrata, per cause ancora in fase di accertamento, con un Suv. Dopo l’impatto, la Fiat 600 si sarebbe ribaltata ed avrebbe preso fuoco non lasciando scampo ai due giovani ragazzi a bordo.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. I pompieri hanno domato le fiamme ed hanno estratto i corpi dei due giovani dalle lamiere affidandoli al personale medico che ha potuto solo constatarne il decesso. Il conducente del Suv, rimasto ferito, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Intervenuti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale ed i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi di legge per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Dalle prime informazioni, come riporta Fanpage, pare sia stato il Suv, per evitare un altro mezzo, ad invadere la corsia opposta e scontrarsi con l’auto su cui viaggiavano le due vittime. Tale dinamica non è stata, però, ancora confermata.

Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei due veicoli, il tratto stradale teatro dello schianto è stato chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia.