Belen scende le scale, lo spacco è da sballo. Devastante – Foto

Belen Rodriguez è un vero schianto. Sfoggia il suo nuovo look sui social e il web impazzisce. E’ pronta per la nuova puntata di Tu si que vales

Belen Rodriguez non si smentisce mai. La sua bellezza e la sua sensualità oltrepassano i limiti del possibile e la showgirl è sempre sul pezzo, sia sui social che in televisione. Attiva su Instagram, dove è seguita da 9,7 milioni di followers ieri ha postato una foto sul set di Tu si que vales, sfoggiando un look davvero strepitoso ed un nuovo tagli odi capelli. Che bomba!

Belen Rodriguez, un nuovo look per la showgirl

E’ una nuova fase della vita per Belen Rodriguez, la showgirl dopo l’ennesima separazione con Stefano De Martino ha deciso di stravolgere il suo look con un taglio di capelli. Sembra che tra i due sia definitivamente finita e così l’argentina cambia pagina per iniziare a scrivere un nuovo capitolo della sua vita.

Intanto Belen si lascia fotografare durante le registrazioni della nuova edizione di Tu si que Vales, in onda su canale 5 il sabato sera. Il suo vestito è un incanto e tutti notano il suo stacco di coscia. Una vera esplosione di bellezza! Anche il suo nuovo taglio di capelli è fantastico, la rendono ancora più giovanile.

Il suo profilo Instagram è un insieme di sensazioni uniche che solo lei sa trasmettere. I suoi fan non possono fare a meno di seguirla, le sue foto creano dipendenza. Ed è per questo che i followers crescono giorno dopo giorno sempre di più.

