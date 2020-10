Carolina Casiraghi, in intimo è da infarto: il selfie è super sexy – FOTO

Carolina Casiraghi fa esplodere Instagram: lo scatto la ritrae soltanto in lingerie intima, forme da urlo per la imprenditrice e influencer

Imprenditrice prima di tutto, fotomodella e influencer quasi per gioco, ma con ottimi risultati. E’ la storia di Carolina Casiraghi, nome completo Carolina Cristina Casiraghi, che gestisce le aziende di famiglia ed è innanzitutto impegnata in questa attività. Ma da quando, qualche tempo fa, ha prima scoperto il mondo dei social e in particolare di Instagram e poi, stuzzicata dagli amici, ha iniziato a divertirsi con qualche scatto e a provocare, è diventata immediatamente uno dei volti più cliccati da parte degli utenti. Si tratta in questo 2020 di una delle influencer più in crescita nei trend del popolare social network. Ha preso le mosse dalla madre, che era una fotomodella. Il mondo della moda le è sempre piaciuto, ma il fiuto per gli affari, nella sua vita, finora ha avuto la meglio. Finora. Se volete vedere di cosa è capace, andate alla pagina successiva…

Carolina Casiraghi, lo scatto bollente che lascia senza fiato