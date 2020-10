Chiara Ferragni e Fedez in dolce attesa: svelato il sesso. I due aspettano una bambina, a rivelarlo è stato in anteprima il settimanale Oggi che sarà in edicola da domani

Chiara Ferragni e Fedez sono in attesa di una bambina: a rivelarlo è il settimanale Oggi, che troverete in edicola da domani. I fans sono molto felici di questa notizia, perché questo significa che Leone Lucia Ferragni sarà il fratello maggiore di una bellissima sorellina. I due hanno annunciato poco più di una settimana fa di aspettare un secondo figlio, e questo ha scatenato la felicità degli utenti del web che sentono di far parte della loro bellissima famiglia.

Chiara Ferragni e Fedez aspettano una bambina: lo rivela il settimanale Oggi, da domani in edicola

Chiara Ferragni e Fedez stanno insieme da quattro anni, e per loro sono stati davvero quattro anni molto intensi e pieni di tante novità. Si sono conosciuti grazie ad un brano di una canzone scritta da lui, si sono incontrati, si sono messi insieme e quella che sembrava solo un’avventura, si è rivelata la storia della loro vita. La proposta di matrimonio è arrivata subito, poi la gravidanza e infine il matrimonio vero e proprio. Era nell’aria l’arrivo di questo secondo figlio – o meglio, figlia – perché i due hanno sempre detto di volere una famiglia numerosa e non sembravano intenzionati ad aspettare ancora.

Chiara al momento è al quarto mese di gravidanza, il che significa che la bambina nascerà a marzo proprio come Leone. I fans non ci stanno più nella pelle: mancano solo cinque mesi e finalmente vedremo la nuova arrivata della famiglia Ferragni Lucia.