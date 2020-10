Chiara Nasti, leggings aderenti e pancia piatta: istinto sotto controllo – FOTO

Chiara Nasti dimostra una certa affinità con la moda. L’eleganza profusa cancella l’impeto di un istinto sensuale incontrollabile

L’inserimento nel mondo dello spettacolo per Chiara Nasti è stato davvero un gioco da ragazzi. La passione smisurata per la moda e il piacere dell’apparire sono in qualche modo compatibili con i pensieri della fantastica blogger di altissimo profilo.

Il suo nome risuona forte tra “eroi” e Big dello spettacolo, già dalla tenera età di 18 anni, quando Chiara “bazzicava” tra i banchi di scuola. Ma il profilo di teenager le era stato già etichettato anche a qui tempi, quando poi, uscita dal percorso didattico, ne fece un'”opera d’arte”.

Oggi Chiara, web influencer napoletana ha 22 anni e ha dedicato al pubblico sul web, un “canale” di bellezza tutto suo (vedi qui), che ridisegna il suo excursus di stellina predestinata dello spettacolo, tra determinazione e intraprendenza.

Un “intreccio” che si interseca al meglio tra il sogno, in futuro, di ricoprire un ruolo d’avvenenza in primo piano sul palcoscenico dei grandi eventi e la possibilità di aumentare l’appeal del suo profilo già dichiarato, di top social del web.

LEGGI ANCHE —–> MTV EMA 2020: Lady Gaga la più nominata, in lizza anche Irama ed Elettra Lamborghini

Chiara Nasti, cuor di sensualità super sexy

La sua fama è richiestissima nel campo della moda e Chiara Nasti rappresenta il punto di riferimento dal futuro assicurato in termini di bellezza. La top blogger aveva interrotto per un attimo la sua “fuga” verso il successo, con l’abbandono all’Isola Dei Famosi, nel 2018.

Ma poi ha ripreso a viaggiare ad altissimi ritmi e non si è più fermata di fronte alle ostilità. La crescita in ambito Gossip le ha “fortificato” il carattere grintoso ed efficiente sotto molti punti di vista.

Oggi coltiva “spudoratamente” i social, Instagram su tutti, dove detiene un invidiabile “bagaglio” statistico di follower al seguito. Oltre 1 milione e 700 mila i fan della sorella Angela, corteggiatrice di Uomini e Donne, che non aspettano altro che apprezzare le “mosse” vincenti di Chiara.

La pubblicazione dell’ulima foto sul social più cliccato di sempre mette in evidenza tutto il fascino proibito di una sexy teenager, dallo spirito quasi “trasgressivo”. Ma quì la sua intraprendenza sensuale si “frena” dinanzi ad un’eleganza quasi atipica.

Outfit affascinante, con panta-leggings aderenti e un top nero, tirato fin sù al collo, mentre si alza la “saracinesca” dei segreti, in termini di benessere fisico, con una pancia piatta da far invidia a chiunque.

LEGGI ANCHE —–> Oggi a Ballando con le Stelle c’è una Miss, sapete chi è?

Atto di “riverenza” giovanile per Chiara Nasti, sempre al punto giusto e al momento giusto, ogniqualvolta c’è da “colpire” a fondo il cuore debole dei suoi ammiratori

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.